Les gagnants du 18e Tremplin de Dégelis dévoilés

Du 15 au 21 mai s’est déroulée la 18e présentation du Tremplin, le rendez-vous de la chanson et de l’humour de Dégelis. Les 33 participants ont offert des prestations impressionnantes, fait vivre au public une gamme d’émotions et ont séduit le jury.

Benoit Ouellet de Rivière-du-Loup a remporté les grands honneurs dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète. Il a également remporté une participation à l’émission Belle et Bum diffusée à l’antenne de Télé-Québec et a été le coup de cœur CIBM FM 107. Une de ses chansons sera diffusée sur les ondes radio du Groupe Simard.

Laurence Allie d’Auclair est la lauréate de la catégorie Interprète 13-17 ans. Elle a été également le coup de cœur du mercredi. Cette dernière a aussi remporté le prix «Perfectionnement» offert par la MRC de Témiscouata à un artiste témiscouatain et le prix du Festival international de la chanson de Granby.

Alexis Leclerc de Témiscouata-sur-le-Lac, dans la catégorie Interprète 13-17 ans a été le coup de cœur du vendredi.

Yama Laurent de Montréal a été la lauréate dans la catégorie Interprète 18 ans et plus. Elle a également été le coup de cœur du jeudi et a remporté la bourse SODEC de 1 000$.

Le coup de cœur du jury catégorie Trampoline est Ariane Mazerolle de Forestville. Le prix de La Fabrique Culturelle, comprenant la réalisation d’une capsule vidéo mettant en lumière le talent d’un artiste a été remis à Thomas Hodgson. François Pillenière-Magnan de Laval, dans la catégorie Interprète 18 ans et plus, remporté une participation à «Ma première Place des Arts». Ève Renquinha de Blainville participera à la série Découvertes de «Vitrine sur la relève» de Québec. Le prix «Coup de cœur du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup» a été remis à Marina Pilote-Flores de Gatineau.

Samuel Lemieux a remporté les grands honneurs dans la catégorie Humour, et a reçu la bourse «Numéro coup de cœur» du jury en humour. L’humoriste est reparti de Dégelis avec le prix APIH et un stage d’observation à l’École nationale de l’humour.