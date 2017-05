La Culture en bouchées présente Au-delà de…par Sophie Bossé

Le Café du BeauLieu invite la population au prochain évènement la Culture en bouchées, le vendredi 26 mai, dès 17h. L’évènement soulignera le vernissage des œuvres de Sophie Bossé, artiste peinte originaire de Rivière-Bleue.

Ses œuvres seront exposées à l’intérieur de l’espace café du BeauLieu Culturel. Les personnes intéressées pourront par la suite apprécier l’exposition Au-delà de…jusqu’au 13 juillet. À partir de 18 h, l’entrée est gratuite. La soirée se poursuivra dès 20 h avec la comédie musicale Don Juan par la troupe (Entre Parenthèses).

Sophie Bossé est une artiste connectée à sa nature intérieure, à sa quête personnelle d’identité et à sa soif de véracité. Artiste autodidacte depuis déjà 30 ans, ses créations en équilibre entre le réalisme et l'abstrait incitent à observer une lecture multiple des traits et des magnifiques couleurs qui représentent force et douceur à la fois.

Le BeauLieu culturel se trouve au 2448, rue Commerciale Sud, à Témiscouata-sur-le-Lac.

Pour information : info@blct.ca ou 418 899-BLCT (2528)