Cacouna en concerts de retour cet été

Frédéric St-Pierre, coordonnateur de l’évènement Cacouna en concerts, a annoncé le 10 mai le retour de la série de concerts avec son partenaire principal, la Société Duvetnor Ltée. L’évènement s’assure ainsi d’une stabilité et s’installe plus confortablement à l’Église anglicane St. James the Apostle pour l’été. Les concerts se tiendront les 16, 23, 30 juillet et 6 aout à 14h, et l’entrée est libre.

L’entente prévoit également trois concerts à l’Île aux Lièvres, à la salle les Eiders de l’Auberge du Lièvre. Ces concerts auront lieu les 14 juillet, 11 et 26 aout en soirée. Il sera possible de faire l’aller-retour à l’Île aux Lièvres pour l’occasion. Tous les détails de la programmation seront annoncés prochainement.