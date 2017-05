À ma manière, le nouvel extrait de Jaimie

Après s’être fait remarquer sur les ondes avec sa première pièce L’amour c’est ça, l’auteure-compositrice-interprète Jaimie lance À ma manière, le nouvel extrait de son album Où elle va. La chanson peut dès maintenant être entendue à la radio au Canada et en France.

Paroles et musique de Jaimie, À ma manière a été réalisée par Maurice Deschênes, connu pour son implication au concours Le Tremplin de Dégelis. L’album Où elle va est d’ailleurs disponible sur toutes les plateformes numériques.

Originaire de Squatec au Bas-Saint-Laurent, la jeune chanteuse a réalisé un rêve en février dernier en lançant un premier album. Elle est également une mère et une enseignante depuis maintenant 14 ans et, auprès de ses élèves, elle tente de transmettre sa passion par des ateliers d’écriture. « En produisant mon premier album, j’ai coché l’élément en haut de ma liste de rêves à réaliser. J’y ai mis mon cœur, ma tête et mon âme », déclare celle qui vient de décrocher le pris Étoile Hydro-Québec à Trois-Pistoles en chansons. Elle s’y produira notamment du 7 au 9 juillet prochain dans le cadre de la 11e édition.