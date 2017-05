L’humoriste Serge Yvan Bourque à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Humoriste philosophe, Serge Yvan Bourque donnera son spectacle Pas brillant, mais lumineux, le mercredi 31 mai, à 19 h 30, à la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

Il racontera, entre autres, comment il a été adopté par une famille de Kigali ou pourquoi il a à son tour adopté un itinérant du parc Jarry.

Originaire de Rimouski et résidant aujourd’hui à Montréal, Serge Yvan Bourque est considéré par plusieurs comme l’une des principales figures émergentes de la scène humoristique du Québec. Il détient un baccalauréat en psychologie et une maitrise de l’humour sanctionnée après son passage à l’École nationale de l’humour en 2012.

En plus d’avoir participé aux émissions En route vers mon premier Gala Juste pour rire et le Grand Rire Comédie Club, Serge Yvan Bourque a donné plus d’une centaine de spectacles en Europe, où il a récolté éloge après éloge. Il s’est entre autres produit en France, en Suisse, et en Belgique.

Les billets pour cette soirée sont en vente au Marché des Iles. On peut aussi s’en procurer auprès d’un membre du conseil d’administration de la Fondation du Patrimoine de L’Isle-Verte. Pour réservation, composez le 418 898 3000.