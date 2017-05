Exposition Ernestine et moi à La Pocatière

Le vernissage de l’exposition «Ernestine et moi» de l’artiste Guylaine Laplante aura lieu le 25 mai, à partir de 17 h, au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Habitant Témiscouata-sur-le-Lac, Guylaine Laplante se nourrit de la nature pour créer des oeuvres tout à fait surprenantes.

Ses toiles abstraites ne le sont pas tout à fait si on les regarde attentivement. Avec ses grands traits verticaux de peinture, apparait parfois un groupe de personnes en marche, à l'aguet ou en prière. Qui sait ? Une exposition vraiment originale qu'il faut voir.

L’exposition se poursuivra jusqu'au 29 juin. La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, et les samedis et dimanches avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque. L’entrée est libre.