Circus Minimus se déplace au Témiscouata

La pièce de théâtre Circus minimus de la troupe louperivoise le Théâtre du loup de Cambronne sera présentée le samedi 10 juin au BeauLieu culturel du Témiscouata.

Dans la pathétique roulotte qui leur sert de loge et de maison, un clown et un homme-canon, liés par l’amour et la haine, le rêve et le sommeil opaque, par l’amitié des soldats, par la rage des croyants, par la poésie du malheur simple, par hasard un peu aussi, se disent adieu. Les deux rôles seront joués par Marc-Olivier Dugas-Pelletier et Émile-Olivier Desgens. Le texte est signé par Christian Bégin. Ce dernier sera sur place lors du spectacle pour échanger avec le public.

Pour information: 418 853-2380, poste 206 ou www.les4scenes.com.

