Le Musée du Bas-Saint-Laurent ouvre ses portes et sa réserve

Dans le cadre de la Journée internationale des musées du 18 mai, le Musée du Bas-Saint-Laurent ouvre ses portes gratuitement à la population.

Pour l’occasion, le public pourra visiter la réserve du Musée pour une première fois et en apprendre davantage sur sa collection et sur les conditions de conversation d’œuvres d’art.

Plusieurs sujets seront abordés pendant la visite du Musée: financement, diffusion, médiation culturelle et projets en cours. Le départ pour les visites aura lieu à toutes les heures entre 11 h et 18 h. Dès 19 h, le public est convié au lancement de la programmation 2017-2018 et à rencontrer toute l’équipe du Musée.