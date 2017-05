L’Harmonie de Rivière-du-Loup célèbre ses 100 ans en musique

Le 28 mai, l’Harmonie de Rivière-du-Loup, l’une des plus vieilles au Québec, célèbrera son histoire en musique lors d’un concert soulignant son 100e anniversaire au Centre culturel Berger. Voilà déjà un siècle, la Fanfare St-Jean-Batiste en était à ses premiers balbutiements. Cet évènement se veut un voyage dans le temps musical.

«Notre histoire en musique», titre du concert, fera revivre au public les plus grands moments de l’Harmonie. L’interprétation de différents styles musicaux et des surprises permettront de rendre hommage à ses bâtisseurs et musiciens. Il n’est pas rare de voir des instrumentistes qui ont joué plus de 40 ans, voire même 50 ans, au sein de cet ensemble musical.

Depuis les dernières années, l’Harmonie de Rivière-du-Loup se consacre à la préparation de concerts-bénéfices. Les organismes communautaires cherchant des moyens de financement achètent un spectacle de l’Harmonie à un prix minimum, et vendent des billets qui leur permettent de dégager des profits substantiels.

Le concert aura lieu le dimanche 28 mai à 14 h au Centre culturel Berger. Il est possible d’obtenir des billets au cout de 15$ auprès des membres de l’Harmonie de Rivière-du-Loup, auprès des organismes partenaires ou à la billetterie du Centre culturel Berger.

L’Harmonie de Rivière-du-Loup est un organisme intergénérationnel qui regroupe des gens de tous les âges. En cette année du centenaire, l’Harmonie en collaboration avec le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup a produit un livre commémoratif. Il sera disponible lors du concert ainsi que dans les librairies de la région.

Une exposition de différents instruments, costumes d’époque, photos et artéfacts débutera dans le foyer du Centre culturel Berger dès la dernière semaine du mois de mai sera présentée tout l’été.