La bibliothèque Françoise-Bédard souligne la Journée de la poésie

La bibliothèque Françoise-Bédard organisera trois activités pour tous les âges dans le cadre de la Journée de la poésie le 18 mars. Elle souhaite démystifier et rendre plus accessible cette forme de littérature du cœur et de l’âme.

De 10 h à 12 h, un atelier sur les haïkus sera ainsi offert aux jeunes de 6 à 12 ans. Le haïku est une forme japonaise de poésie très concise, permettant de noter les émotions, le moment qui passe, qui émerveille ou qui étonne. Les places sont limitées, il est donc nécessaire de s’inscrire préalablement.

Ceux qui passeront en biblio entre 13 h et 16 h pourront bénéficier d’une prescription pour l’âme, en recevant une «prescription poétique» imaginée et lue par Annie Landreville.

Également de 13 h à 16 h, en famille ou en solo, les citoyens sont conviés à créer un «poème en vitesse», afin de remplir le mur poétique de la biblio. Ils devront piger quelques mots qui leur permettront en moins de deux minutes de coucher leur poème sur papier.

CONFÉRENCE VOYAGE

Quelques jours auparavant, soit le 16 mars dans le cadre de Par ici les jeudis!, une conférence voyage au cœur de l’Islande sera présentée à la bibliothèque par une passionnée des pays scandinaves et des voyages, Valérie Harvey. Elle guidera son auditoire au cœur de son livre, Passion Islande.

Pour information complémentaire, il est possible de contacter Isabelle Moffet au 418 867-6668.