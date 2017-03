Auditions pour le Tremplin de Dégelis

Des artistes en provenance de toutes les régions du Québec et du Nouveau-Brunswick se sont inscrits pour les auditions de la 18e présentation du Tremplin, le rendez-vous de la chanson et de l’humour de Dégelis. La population est invitée à venir encourager les candidats et à découvrir de nouveaux talents lors des auditions ouvertes au public.

Les auditions débuteront les 11 et 12 mars avec les auteurs-compositeurs-interprètes et les interprètes de 13 à 18 ans. Les 18 et 19 mars, ce sera au tour des artistes des catégories trampoline et interprètes de 13 à 18 ans. Les auditions se termineront les 25 et 26 mars avec les humoristes.

Les auditions se tiendront au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis au 365, venue Principale. L’entrée est gratuite. L’horaire complet est disponible au www.festivalletremplin.com.