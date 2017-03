Le Café du BeauLieu a maintenant sa programmation culturelle

Le BeauLieu Culturel du Témiscouata offre maintenant des spectacles gratuits dans l’espace du Café du BeauLieu. Ces prestations d’artistes régionaux du Québec et du Nouveau-Brunswick, présentées deux fois par mois, ont lieu le samedi et débutent à 20 h.

Le prochain spectacle se déroulera le 11 mars lors d’une soirée chansonnier animée par Alexandre Dionne, auteur-compositeur d’Edmundston, gagnant du concours Le Tremplin de 2012 dans la catégorie auteur-compositeur.

Le 25 mars, lors d’une soirée d’ambiance électro, Nathan Lévesque de Cabano fera découvrir des styles inusités de musique lounge, deep-house et progressive. Le 8 avril lors d’une soirée chansonnier, Camille Caron et Hugo Blouin-Leclerc, membres de la formation musicale Beat Trip, interprèteront à leur façon des pièces musicales populaires et Chad Ritchie reviendra au mois de mai.