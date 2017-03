Plus de 4 000 $ remis au Festival-concours de musique

Le spectacle du groupe de la région Time it was, qui interprète des reprises de chansons de Simon & Garfunkel et de Cat Stevens, tenu le 25 février au Centre culturel Berger, a permis d'amasser un montant de 4 020$ au profit du Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent.

Manon Thériault, pianiste du groupe Time it was et présidente-directrice général du Festival-concours est ravie de la réponse du public. «La salle était presque comble. Je pensais à mon équipe qui a mis tellement d'énergie. C'est un succès, devant les nôtres», constate-t-elle.

En première partie, deux jeunes participant au Festival-concours, Fabrice Chouinard et Émile-Antoine D'Amours, ont interprété des pièces au piano, avant le spectacle. Le public a donc pu avoir un aperçu des performances des enfants lors de l'évènement. L'objectif de ce spectacle-bénéfice était fixé à environ 3 000$.

Le groupe Time it was ne s'était pas produit au Centre culturel de Rivière-du-Loup depuis environ cinq ans, mais avait effectué quelques prestations dans la région, notamment lors du Festival des chansonniers à Rivière-du-Loup. La formation musicale comprend les artistes Richard Daigle, Réal Chouinard, Louis Desjardins, Francis Leblond, Manon Thériault, Kasandra Law et Karen Michaud.