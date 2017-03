Les élèves de l’école de Notre-Dame-du-Portage en concert

Voir la galerie de photos

Environ 75 élèves de l’école primaire de Notre-Dame-du-Portage ont présenté devant leurs proches un spectacle dans le cadre du mois de la culture à l’école le 22 février.

Le dernier numéro au programme réunissait l’ensemble des jeunes de l’école, de la maternelle à la 6e année, qui ont interprété la chanson «La culture, toute une école!», d’Yvon Bellemare, sous la direction de leur enseignante de musique, Valérie Gagné.

«La dernière pièce nous a montrés à quel point la musique peut être rassembleuse pour les enfants», a commenté l'enseignante. Le spectacle a été présenté devant les enseignantes et une vingtaine de parents réunis au gymnase de l’école en après-midi. Chaque groupe chantait un couplet, à tour de rôle et tous se rejoignaient pour le refrain. Seize élèves ont également présenté des numéros en solo de piano, de chant, de violon et de danse, sur une base volontaire.