Arrival, un figurant louperivois commente son expérience

Plusieurs figurants de la région ont participé au film de science-fiction américain Arrival de Denis Villeneuve, dont le tournage a eu lieu en partie à Saint-Fabien. Sylvain Bellemare a remporté l’Oscar du meilleure montage sonore pour cette œuvre dimanche.

La fierté de faire partie d’une production américaine est donc décuplée pour le Louperivois et figurant Dominic April, qui a interprété un soldat américain lors du tournage. «C’était de grosses journées, et le tournage a duré environ une semaine. On y était parfois de 5 h 30 du matin à 21 h le soir et il y avait parfois beaucoup d’attente en raison des conditions climatiques», raconte-t-il.

Il aura fallu un an avant que les figurants puissent voir le résultat de leur travail dans une salle de cinéma à Rimouski. «Quand je me suis vu à l’écran, je n’ai pas pu retenir un éclat de joie», se souvient Dominic April. Il rappelle que la participation des figurants dans les scènes en arrière-plan, c’est ce qui, selon lui, donne véritablement vie au film.

Il a lui-même apprécié le propos du film de Denis Villeneuve, qui était en nomination dans huit catégories des Oscars cette fin de semaine. Arrival est en quelque sorte une morale de vie et la remet en perspective. L’armée américaine dépêche une équipe d’experts afin de décoder le langage d’extraterrestres qui viennent de débarquer sur Terre. Ils souhaitent découvrir quelles sont leurs intentions avant que les humaines ne leur déclarent la guerre aveuglément.