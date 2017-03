Le ROSEQ s’arrête à Rivière-du-Loup

La rencontre du printemps du Réseau d’organisation de spectacles de l’Est du Québec se déroulera à Rivière-du-Loup du 16 au 18 mars. Une centaine de professionnels du monde du spectacle sont attendus pour l’occasion.

La scène du Centre culturel Berger, le Cabaret des mauvaises habitudes et les Shows du garage accueilleront divers artistes lors de spectacles «vitrine». Ce sera également une occasion pour Rivière-du-Loup en spectacles de présenter les diverses options de diffusion de spectacles.

«On présentera aussi quelques artistes de la région dont Divanlit, les Flots, Pod Band, le Théâtre du Loup de Cambronne, Sophie Poulin de Courval et Mathieu Lippé», explique Pierre Lévesque, directeur de Rivière-du-Loup en spectacles. Ce sera une occasion pour le public louperivois de découvrir de nouveaux talents québécois.

Le 16 mars dès 20h0, les spectateurs pourront entendre Mirada Flamenca, Maritza et Martin Goyette en musique, et Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan en humour, au Centre culturel Berger. Le lendemain, toujours à 20 h Misses Satchmo, Étienne Drapeau, Christine Tassan et les Imposteures et Mathieu Lippé monteront sur la scène du Cabaret des mauvaises habitudes. Le 18 mars à 20 h, les Shows du garage accueilleront au Centre culturel Berger Alejandra Ribera, Shawn Jobin, Samuele, Bleu Jeans Bleu et Pod Band.

Les artistes participant à ces vitrines du ROSEQ souhaitent également faire partie de la tournée estivale à travers les régions de l’Est du Québec cette année. Tous les détails de la programmation sont disponibles au www.rdlenspectacles.com ou la billetterie du Centre culturel Berger.