Soirée de lectures coquines à Saint-Antonin

À la suite du succès de l’an dernier, les bénévoles de la bibliothèque municipale de Saint-Antonin le Paradis du livre organisent une deuxième soirée de lectures coquines avec porto et chocolat le 17 mars à 20 h à la bibliothèque municipale, située au 261, rue Principale.

Cette année, la soirée accueillera Sylvain Dionne, auteur d’un recueil de poésie intitulé «À cœur ouvert». Au programme de la soirée : dégustation de différents chocolats fins et portos, lecture par M. Dionne de certains passages de son recueil de poèmes et prix de présence. Les participants pourront également choisir des livres parmi une sélection qui sera exposée pour l’occasion, sans oublier la découverte de quelques objets suscitant le désir, gracieuseté de la boutique Érotika de Rivière-du-Loup. Le tout, dans une ambiance chaude et feutrée, mais également agréable et sans prétention. L’activité s’adresse aux 18 ans et plus. Pour de plus amples informations, contactez Virginie Ruel au 418 862-1056 poste 17.