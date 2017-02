Le Centre culturel Berger inaugure son Espace des Grands rendez-vous

Le Centre culturel Berger a dévoilé le 23 février sa nouvelle salle de médiation culturelle, l’Espace des Grands rendez-vous. D’une capacité de 180 personnes, elle permettra d’accueillir les rencontres d’avant spectacle et les artistes pourront y rencontrer leur public.

On y retrouve une petite scène, un comptoir de vente de marchandises des artistes en spectacle et un café-bistro. L’Espace des Grands rendez-vous servira également de salle de diffusion pour les évènements de plus petite envergure comme les vernissages ou les lancements de livres, par exemple. Cet aménagement a été réalisé dans le cadre du 50e anniversaire du Centre culturel Berger.

«Le Centre culturel a été inauguré en 1967, et répondait visiblement à un besoin dans la région», explique Marie-Claude Durand, responsable des communications du Centre culturel Berger. L'espace utilisé pour créer le nouvel aménagement était auparavant utilisé comme entrepôt, les spectateurs se réunissaient alors dans les corridors pour assister aux rencontres d'avant spectacle. «L'Espace des Grands rendez-vous nous permet d'accueillir les gens dans une belle ambiance et on pourra également y présenter des spectacles ou lancements de plus petite envergure», souligne Pierre Lévesque, directeur de Rivière-du-Loup en spectacles.

EXPOSITION

Une exposition de plus de 70 affiches anciennes de spectacles est également présentée au Centre culturel Berger. Les visiteurs pourront se remémorer les différents évènements musicaux, d’humour, de théâtre et de danse présentés depuis 1979 dans cette salle. L’exposition se poursuivra jusqu’au 30 décembre 2017.

DOCUMENTAIRE

Un documentaire historique présentant l’histoire des 50 ans de spectacles du Centre culturel sera présenté en continu dans l’Espace des Grands rendez-vous et sur le site web de l’organisme.

À noter que lors de la première année d’existence du Centre culturel, une vingtaine de spectacles professionnels y ont été présentés, attirant une assistance d’environ 14 000 spectateurs, avec un budget annuel de 30 000$. Aujourd’hui, le Centre culturel présente 164 activités annuellement, dont 56 spectacles professionnels dans la salle Alphonse-Desjardins, attirant un total de plus de 54 000 spectateurs, et bénéficiant d’un budget annuel de 1,4 M$.

L’Espace des Grands rendez-vous sera présenté également ce soir à la population dans le cadre d’un 5 à 7.