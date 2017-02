Du ciné-poussette à Rivière-du-Loup

Sparages et la Maison de la Famille du Grand-Portage s'associent pour proposer une nouvelle expérience au grand écran. Enfants et parents seront comblés puisque l’horaire et la salle de la projection seront adaptés pour accueillir les tout-petits et les poussettes.

La première projection aura lieu le 28 février à 13 h à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture. Le documentaire «Le Goût d'un pays» y sera diffusé, film de saison et hymne au sirop d'érable qui raconte le pays et une manière de le définir. Une belle occasion de voir Fred Pellerin et Gilles Vigneault, tous deux propriétaires d'érablière, discuter autant d'un emblématique rituel québécois et de sa signification profonde.

Une autre projection est prévue le 3 mai à 13 h à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture pour la comédie française «La Vache». Café et popcorn accompagneront les projections.