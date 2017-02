Le BeauLieu culturel vise 100 000$ pour sa campagne de financement

Le BeauLieu culturel du Témiscouata (BLCT) amorce une campagne de financement avec pour objectif d’amasser 100 000$, qui ira dans un nouveau fonds créé à la Fondation Québec Philanthrope, le fonds les Amis du BLCT.

Pour chaque dollar amassé dans le cadre de cette campagne de financement, le programme Mécénat Placements Culture du ministère de la Culture et des Communications du Québec, dont fait partie le BeauLieu culturel, remettra 3$ en subvention au fonds les Amis du BLCT. Étant donné que le budget de fonctionnement annuel du BeauLieu culturel est inférieur à 250 000$, l’organisme à but non lucratif peut ainsi bénéficier d’un appariement de 300% du montant récolté.

«C’est de l’argent qui est placé à perpétuité. Nous souhaitons financer la mission du BeauLieu culturel avec les intérêts qui seront générés par ce fonds. C’est de l’argent qui est placé à très long terme», précise Maurice Landry, responsable du financement. Ce dernier ajoute qu’il est également possible de contribuer au fonds en faisant don d’actions cotées en bourse. Les bénéfices reviendront donc à l’organisme.

Les résultats de cette campagne de financement seront remis au BLCT dans un horizon de deux ans. À ce jour, le BLCT peut déjà compter sur une somme de 30 000$ qui a été amassée dans la communauté.

La directrice du BLCT Julie-Ève Proulx le confirme, cette initiative est avant tout une manière de solidifier l’organisme créé en 2014, dans le cadre d’une vision à long terme. Le montant maximal qui pourra être versé dans le fonds par Mécénat Placements Culture est de 250 000$. La campagne de financement prendra fin le 31 mai.

Plus de détails sont disponibles au www.blct.ca/faites-un-don.