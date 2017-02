Leela en spectacle à l’ÉMAC

Le spectacle «Les chansons de Leela sera présenté à l’école de musique Alain-Caron dans le cadre de la matinée-concert du 26 février à 10 h 30.

L’univers de Leela est tricoté main: tout en nuances et empreint d’une certaine mélancolie. En 2012, elle a fait paraître son premier album «Attache-moi». L’opus a reçu un accueil favorable auprès de la presse écrite et des radios. Établie au Bas-Saint-Laurent depuis presque deux ans, elle propose un spectacle intime en duo : guitare, violoncelle et voix.