Résidence de création à l’école de danse District Danza

La compagnie pistoloise de danse contemporaine Mars elle danse sera en résidence de création du 6 au 10 mars à l’école de danse District Danza de Rivière-du-Loup.

L’équipe de Mars elle danse est en plein préparatifs pour son prochain spectacle «Patrice dans Gisèl». Cette résidence sera axée sur la création de la danse et de la musique. Le compositeur Raphaël D’Amours sera d’ailleurs sur place avec les danseurs, les 9 et 10 mars.

Le 10 mars, les élèves en danse-études du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup sont invités à découvrir un enchainement qui sera dans le spectacle. Le tout sera suivi d’une discussion.

Supportée par la vidéo et les nouvelles technologies, «Patrice dans Gisèl» questionne les masques de personnalité que l’on porte et présente des univers où les jardins secrets sont dévoilés. La direction artistique et la chorégraphie sont assurées par Soraïda Caron. Les artistes sur scène seront Marie-Denise Bettez, Sébastien Provencher et Mathieu Brunel.

D’une durée d’environ 50 minutes, la pièce «Patrice dans Gisèl» sera présentée chez Spect’Art Rimouski le 28 mars dès 19 h 30.