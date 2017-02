La musique fait vibrer les écoles de Squatec, Lac-des-Aigles et Biencourt

La musique est devenue un mode d’expression et d’épanouissement pour des élèves des écoles primaire et secondaire de la Vallée-des-Lacs (Squatec), de l’école l’Étincelle (Lac-des-Aigles) et de l’école La Source (Biencourt).

Dans le cadre du projet l’École du rock 2.0, un groupe musical a récemment vu le jour à l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs. Sept élèves y apprennent et répètent maintenant des pièces de leur choix avec Maurice Deschênes, musicien chevronné du Studio Chorus de Dégelis. Les élèves du primaire ne sont pas en reste puisque trois enseignantes ont mis sur pied des cours de guitare et de chant. L’École du rock 2.0 forme ainsi une relève pour les prochaines années.

Ce projet jeunesse vise le développement cognitif de l’enfant en proposant des activités en lien avec les arts et la culture. La directrice des écoles, Valérie Trudeau, précise : «Ce genre d’activité aide les enfants à se développer dans leur globalité, d’autant plus que l’organisation scolaire ne permet pas la mise en place de cours de musique au secondaire. Et au primaire, le programme de musique n’est pas axé sur l’apprentissage d’un instrument de façon approfondie.»

La MRC de Témiscouata ainsi que les Municipalités de Squatec, Lac-des-Aigles et Biencourt ont accepté d’appuyer ce projet par une contribution totalisant 11 500 $.