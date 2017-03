Rivière-du-Loup accueille la 23e Rencontre du printemps du ROSEQ

Dans le cadre du 50e anniversaire du Centre culturel, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles accueillera une centaine d’artistes et de professionnels du monde du spectacle pour la 23e Rencontre du printemps du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ).

L’événement se tiendra du 16 au 18 mars. Durant les trois jours, 12 extraits de spectacles seront présentés, soit le jeudi au Centre Culturel Berger, le vendredi au Cabaret des mauvaises habitudes et le samedi aux Shows du garage. Le tout sera ouvert au grand public.

Misses Satchmo et leur jazz de la Nouvelle-Orléans, Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan en humour, Bleu Jeans Bleu en folk-country-grunge-disco-gourmandise, Mirada Flamenca, un quatuor de chant, musique et flamenco, Étienne Drapeau et plusieurs autres sont attendus pour l’occasion. Des formations de la région auront également l’occasion de se produire devant les membres du ROSEQ durant les activités spéciales: Sophie Poulin de Courval et Jacques Boucher, la troupe de théâtre du Loup de Cambronne, les groupes Les Flos, Pod Band ainsi que Divanlit.

Tous les détails de la programmation sont disponibles au www.rdlenspectacles.com ou à la billetterie du Centre culturel Berger.