Une bande-dessinée pour la persévérance scolaire

Quatorze jeunes du Carrefour jeunesse-emploi du Témiscouata (CJET) ont créé une bande-dessinée pour encourager d’autres jeunes à persévérer dans leur parcours scolaire, peu importe les difficultés se dressant devant eux.

Les participants au projet ont lu tour à tour les œuvres qu’ils ont créées, inspirées de leur cheminement, aux élèves du Centre d’éducation des adultes du Témiscouata pour le lancement officiel, le 14 février. Ce lancement concordait également avec le début des Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février. Ils ont eu recours à un logiciel de création pour mettre en place les dialogues et les personnages, puis un travail de correction et de mise en page a ensuite été déployé.

Les jeunes ont tous accepté de parler de leur histoire. Leur création sera utilisée comme outil de sensibilisation à la persévérance scolaire à travers toute la commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Kimberly Boucher, a raconté son histoire dans cette œuvre collective. «On a travaillé trois mois sur le projet. Quand j’étais à l’école, je ne comprenais rien en français et c’est mon professeur qui m’a dit d’aller au CJET. J’ai réussi, et maintenant, je veux aller travailler en pâtisserie plus tard», a-t-elle expliqué.

Julie Grant, formatrice en alphabétisation à l’ABC des Portages souligne que le projet a permis aux participants de développer diverses compétences dans plusieurs domaines, tels que la création d’œuvres, l’informatique et la rédaction de textes. Ils ont également appris à travailler en commun sur un projet collectif. La présentation de la bande-dessinée vient donc concrétiser tous leurs efforts des derniers mois, un projet dont ils peuvent être fiers.

Ils souhaitent que cette bande-dessinée permette à certains jeunes vivant des difficultés scolaires de s’identifier eux et les encourager à persévérer, ou encore d’avoir recours aux services du CJET. Les bandes-dessinées sont aussi disponibles au CJET.

À noter que ce projet a été réalisé par Rosalie Paré, Kimberly Boucher, Sabrina Côté, Michaël Boucher, Vincent D’Auteuil, Matthew Plourde, Jonathan Blanchette, Ève-Marie Bélanger, Alexandre Lebel, Émile Robichaud, Max Valcourt, Denis Lévesque, Alexandre Pelletier et Raphaël Bard.