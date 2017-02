Des formations gratuites pour les chanteurs témiscouatains

Le Tremplin offre aux artistes témiscouatains, âgés de 12 ans et plus, l’opportunité de participer à des formations sans frais dans le domaine de la chanson et de l’enregistrement en studio.

Ces formations se divisent en 2 parties. Une demi-journée d’atelier d’enregistrement en studio est proposée. Les étapes de la production d’une chanson, les équipements d’un studio, mixage, réalisation et la production d’un enregistrement professionnel font partie du plan de cours de cette formation. Elle sera donnée par Maurice Deschênes, chef d’orchestre du Tremplin et propriétaire des Productions Chorus, le 25 février de 9 h à 12 h au Studio Chorus de Dégelis.

Ensuite, Isabelle Cyr, comédienne, chanteuse et formatrice, offrira la formation portant sur les techniques de scène, les techniques vocales, la respiration, l’interprétation et le répertoire. Elle se tiendra de 9 h à 16 h au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis le 26 février.

Les artistes âgés de 12 ans et plus intéressés à participer à ces formations doivent s'inscrire avant le 23 février en communiquant au 418 853-3233.