Ouverture d’une galerie d’art sur la rue Lafontaine

Le vernissage de la nouvelle galerie et boutique d’art Sylia, une initiative de Sylviane Paré, a accueilli une cinquantaine de visiteurs le 11 février au 126, rue Lafontaine.

«Sept artistes exposants étaient sur place lors du lancement, et d’autres artistes sont venus voir le potentiel de la galerie d’art. Il y en a pour tous les gouts», explique Mme Paré. Les artistes provenant de la région du KRTB effectuent une rotation aux deux mois, afin de permettre une rotation des œuvres, et à la galerie d’art de se renouveler.

On reconnait sur la photo Michelle Bérubé de Saint-Arsène, Rodrigue Laplante de Saint-Alexandre, Suzanne Côté-Campagna de Saint-Antonin, Yvan L’Espérance de Rimouski, Chantal Ouellet de Saint-Pierre-de-Lamy, Lynn Cyr de Saint-Pascal et Sylviane Paré de Kamouraska. Sont absents, mais exposants : Julie Poliquin et Claude Lépine de Saint-Sauveur et Marie-Josée Gagnon de Pohénégamook.