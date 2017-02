Une vingtaine d'élèves sur scène avec Floyd Memory

Le groupe Floyd Memory sera accompagné par 26 élèves faisant parte de la Voie Musicale de l'école Joly et de la Meute, un ensemble vocal de l'École secondaire de Rivière-du-Loup, qui chanteront et danseront sur la scène du Centre culturel Berger le 10 février à 20 h.

Floyd Memory interprètera des succès de Pink Floyd tels que Wish You Were Here, The Wall, sans oublier The Dark Side of The Moon. Le groupe est composé de cinq musiciens, trois choristes et un saxophoniste. Des projections sur un écran géant circulaire de plus de 3,5 mètres de diamètre agrémenteront le spectacle.