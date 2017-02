Rivière-Bleue accueillera La Petite Séduction

L’année 2017 à Rivière-Bleue sera sans contredit marquée par le passage de la populaire émission La Petite Séduction puisque ceux-ci seront en tournage les 20 et 21 mai prochain.

Évènement nécessitant et provoquant une grande mobilisation du milieu, le passage de l’émission est aussi une belle vitrine pour la communauté. «Nous souhaitions faire connaitre Rivière-Bleue par de la publicité et nous croyons qu’accueillir La Petite Séduction est le moyen idéal pour y arriver. C’est plus d’un million de téléspectateurs que nous aurons l’occasion de charmer !», mentionne Claude H. Pelletier, maire de Rivière-Bleue.

Vous avez envie de vous impliquer dans cette grande aventure ? Vous avez des idées ? Vous êtes invités à assister à la rencontre publique de la Municipalité le 22 février à 19 h à la salle Le Placoteux puisque ce sera l’un des sujets qui y sera abordé. Vous pouvez aussi communiquer avec Marie-Jo Cormier au 418 893-5559 poste 26 ou au marie-jo.cormier@riviere-bleue.ca pour transmettre vos idées ou faire connaitre votre intérêt.

Évidemment, qui parle de La Petite Séduction, parle d’un ou d’une artiste à séduire. Les jumelages ne sont toujours pas terminés, donc Rivière-Bleue ne sait toujours pas qui elle aura à charmer. L’artiste devrait toutefois être connu d’ici environ un mois. Le 14 juin sera la journée de diffusion de l’émission sur Ici Radio-Canada Télé.

FÊTE DE LA NEIGE

La Fête de la Neige de Rivière-Bleue a encore une fois connu un grand succès du 3 au 5 février 2017. Les gens ont bravé le froid et profité des joies de l’hiver tout au long du weekend. Petits et grands ont dévalé la rue du Foyer sud et ont patiné sur des airs disco alors que les adeptes de raquettes ont participé à une randonnée au clair de lune. Le spectacle de Chantois le clown, la soirée ados et le brunch ont permis aux gens de tous âges de socialiser. De nombreuses propriétés avaient été décorées d’une sculpture de neige pour l’occasion donnant également à la municipalité un air de fête.