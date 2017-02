Plus de 120 participants attendus au 11e concours Trois-Pistoles en chansons

Le lancement de la 11e présentation du concours de chant Trois-Pistoles en chansons s’est déroulé le 6 février à Trois-Pistoles. Les marraines et parrains d’honneur Étienne Cousineau, Sarah May Vézeau, Stephan McNicoll et Manon Bédard accompagneront les jeunes tout au long de leur parcours.

Cette année, le comité organisateur a été en mesure de réunir quatre artistes totalement différents, mais complémentaires, qui dirigeront les artistes du 7 au 9 juillet, et du 14 au 16 juillet au Camping KOA de Saint-Mathieu-de-Rioux.

On connait le chanteur soprano Étienne Cousineau, qui s’est démarqué à l’émission La Voix, dans l’équipe d’Ariane Moffatt. Sarah May Vézeau avait de son côté participé à la dernière cuvée de la téléréalité Star Académie. Stephan McNicoll a également participé à la Voix en 2013 dans l’équipe de Marc Dupré et a pu faire entendre sa voix dans le spectacle Zarkana du Cirque du Soleil. Manon Bédard, la reine du Festival western de Saint-Tite, viendra partager son expérience de chant country lors du concours Trois-Pistoles en chansons.

«J’ai déjà travaillé avec Éric Côté l’an dernier pour le concours Propulse ta voix, et j’ai adoré l’expérience. Le concours Trois-Pistoles en chansons est très relevé, et je suis les artistes que j’ai accompagnés. Il y a toujours une continuité et ça me fait grandir», a commenté Stephan McNicoll.

Les auditions seront délocalisées encore cette année à Trois-Rivières du 8 au 9 avril afin de permettre au plus de participants possibles de pouvoir participer.

En nouveauté, une nouvelle catégorie, la scène rock, sera présentée le 8 avril au bar le Balcon de Trois-Rivières, où une quinzaine de participants se produiront en spectacle, accompagnés des porte-paroles Rudy Caya (Vilain Pingouin) et Jean-François Dubé (Noir Silence). «On trouvait qu’il manquait quelque chose à Trois-Pistoles en chansons alors nous avons décidé d’y ajouter un volet plus rock avec ce spectacle», explique Pierre Labbé, président du conseil d’administration de Trois-Pistoles en chansons.

Environ 120 participants sont attendus pour l’évènement, et près de 8 000$ seront distribués en bourses, toutes catégories confondues. Trois-Pistoles en chansons représente des retombées économiques d’environ 250 000$ pour la région. Les inscriptions sont d’ailleurs déjà débutées dans les neuf catégories, et prendront fin le 31 mars. Tous les détails sont disponibles au www.canalartistes.com.