Vif succès pour un concert-bénéfice à l’école de musique Alain-Caron

Le 29 janvier avait lieu un concert-bénéfice à l’école de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup. Organisée par Félix Richard, étudiant en guitare de l’EMAC et finissant du programme international de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, cette activité a permis de remettre la somme de 1175 $ à l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Ce total inclut un montant de 300 $ offert à titre personnel par le député Jean D’Amour. «Le concert a été un grand succès, plus que je ne l’avais imaginé! Grâce aux 75 personnes qui ont assisté au concert et à leurs dons, nous avons pu amasser plus de 1000 $ pour la cause», affirme l’organisateur, Félix Richard.

On reconnaît sur la photo Jean D'Amour, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Daphnée Soucy, Marie Pelletier, directrice de l'école de musique Alain-Caron, Félix Richard, Valérie Gagné, Amélie Whittom, Maude Morneau-Deschênes et Olivier Martin.

Depuis 35 ans, l’Association du cancer de l’Est du Québec réinvestit au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine la totalité des dons qu’elle récolte. Elle travaille à mettre en place et à maintenir des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par la maladie, leur permettant de se sentir mieux physiquement et psychologiquement.