«À chacun son rythme!» avec les percussionnistes de Samajam

Les écoles Gérard-Collin (Témiscouata-sur-le-Lac), Georges-Gauvin (Saint-Louis-du-Ha! Ha!), des Parchemins (Saint-Elzéar) et des Moussaillons (Saint-Honoré), dont la thématique de l’année est «À chacun son rythme!», ont récemment accueilli la troupe de percussions de renommée mondiale Samajam.

Sur le plan culturel, ces quatre écoles du Témiscouata ont ainsi mis à profit les dons reçus l’année dernière des compagnies Enercon Canada inc. et Boralex en invitant l’école de percussions Samajam à animer une activité pour les élèves. Pendant plus de 50 minutes, les jeunes ont eu droit à des ateliers énergisants et participatifs aux rythmes des percussions et de la danse. Chacun a pu expérimenter au moins quatre instruments différents en interaction avec les artistes de la troupe. Comme l’ont souligné les responsables de Samajam, «plaisir, apprentissage du rythme, danse et sensibilisation à différentes cultures musicales» ont été au rendez-vous.

Pour la direction des écoles, «C’est un privilège d’avoir pu offrir ce spectacle aux élèves. Nous remercions tous les collaborateurs qui ont facilité la présentation de cet évènement.»