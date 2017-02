La vidéo d’un Louperivois devient virale

Le talent du vidéaste louperivois, Jean-Philippe Cloutier, s’exprime de nouveau. Sa dernière réalisation, illustrant son ami Alex Vezina s’amuser dans l’École secondaire de Rivière-du-Loup (ESRDL) en skateboard, a pris le Web d’assaut en moins de 24 heures.

La vidéo a été tournée depuis la mi-novembre et a nécessité plus de 40 heures de travail, rien de moins. Évidemment, la direction de l’école était dans le coup.

«Au départ, la vidéo devait faire la promotion d’un nouveau programme de «skate» à l’École secondaire. Celui-ci n’a finalement jamais vu le jour, faute d’inscriptions, mais nous avons tout de même tourné et montré que c’était possible», raconte le jeune homme de 19 ans.

Partagée sur sa page professionnelle, Experia Productions, le 31 janvier à 18 h, la vidéo a vite fait réagir. Vers midi, le lendemain, elle avait déjà été regardée par plus de 35 000 personnes et partagée plus de 500 fois. Les commentaires étaient unanimes et tous félicitaient le réalisateur, mais aussi le skater. Alex Vezina s’en donne à cœur joie avec ses acrobaties.

Mais le succès de la vidéo ne s’arrête pas là. Elle a même été reprise, le 1er février, par la page Facebook «True Skateboarding», qui atteint à elle seule plus de 300 000 amateurs quotidiennement. On y a fait d’ailleurs un petit clin d’œil au «montage exceptionnel» du vidéaste.

«C’est super valorisant. C’est ma passion et je réussis maintenant à en vivre. J’ai la chance de faire des projets que j’aime, des trucs originaux», a souligné Jean-Philippe Cloutier.

C’est vrai que les affaires semblent bien aller pour le jeune homme qui, la semaine dernière à peine, était en tournage en Floride avec le coureur de motocross louperivois, Karl Normand. Le résultat de ce voyage devrait apparaitre sur le Web très prochainement.

FEUILLE DE ROUTE

Jean-Philippe Cloutier peut donc ajouter ce nouveau succès à une feuille de route déjà bien intéressante. Du vidéoclip d’une pièce du groupe Divanlit, on pense aussi au court-métrage Insupportable, réalisé avec son ami et partenaire Benoît Harvey, visionné à plus de 112 000 reprises sur YouTube. Une réalisation qui lui a valu cinq prix lors du Festifilm.

Cet été, Jean-Philippe Cloutier a également accompagné un groupe d’étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup dans le cadre d’un voyage humanitaire au Pérou.