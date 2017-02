Magazin'Art met sur le radar des artistes du Bas-Saint-Laurent

Dans son numéro 114 de l'hiver 2017, le magazine d'art visuel québécois Magazin'Art présente une dizaine d'artistes à découvrir, tous originaires du Bas-Saint-Laurent.

Parmi ceux-ci, on note la présence de Joane Michaud, artiste peintre de Rivière-du-Loup et galeriste à Art Académie sur la rue Lafontaine, ou encore Thérèse Lévesque, aquarelliste de Sainte-Hélène. Le magazine est en kiosque à la Librairie J.A. Boucher à Rivière-du-Loup. Une belle occasion de découvrir à la fois l'art visuel et les talents régionaux.