«Faire l’amour», du théâtre original pour la Saint-Valentin

Une pièce de théâtre toute spéciale, «Faire l’amour», sera présentée le 15 février au Centre culturel Georges-Deschênes à Dégelis par la troupe Bienvenue aux dames une journée seulement après la Saint-Valentin.

«On voulait parler de sexualité, avec des histoires vraies. Nous avons recueilli près d’une centaine de témoignages, et une vingtaine ont été retenus pour la pièces, dont des histoires lumineuses», explique l’auteure Anne-Marie Olivier.

«Faire l'amour» parle de la force irrépressible du désir, des amours ratés, de la lumière qui jaillit de la rencontre d'âmes soeurs, de vie cristallisées dans la frustration. Un terrain exceptionnel, pour mourir de rire, se crisper de douleur et faire éclater la poésie.

Quatre comédiens sur scène, et un musicien permettront à l’œuvre de se déployer. «De savoir que ce sont des histoires vraies, qui parlent de la vie, ça nous rapproche des gens, et il y en a pour tout le monde», souligne Mme Olivier.

La pièce s’adresse à tous les gens âgés de plus de 16 ans, aux amoureux et aux groupes qui souhaitent passer une soirée hors du commun. Pour plus d'information : www.les4scenes.com