La population est invitée au dévoilement du projet «Un Manoir fou fou fou!» qui aura lieu le 26 janvier, à la bibliothèque Françoise-Bédard, dès 17 h.

Ce projet est né d’une collaboration entre la bibliothèque Françoise-Bédard, le Manoir Fraser et la classe de 5e année de Julie Bourgoin de l’école Joly. Durant l’automne, les élèves ont visité le manoir, participé à un atelier de scénarisation et planifié des romans-photo mettant en vedette des habitants du Manoir Fraser soit William Fraser, son épouse Anaïs ainsi qu’une de leur fille, Alice. Les élèves ont présenté ces personnages vivant des aventures loufoques, dans lesquelles des objets récents côtoient le passé avec humour. Ce projet a été rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel.

Le vernissage du projet roman-photo «Un Manoir fou fou fou!», jeudi le 26 janvier, de 17 h à 19 h, à la Bibliothèque Françoise-Bédard. Pour informations : 418 867-6668.