La Culture en bouchées présente «Someting Sauvage»

L’équipe du BeauLieu Culturel du Témiscouata invite la population à La Culture en bouchées le 3 février dès 17 h. Au cours de cet évènement, la programmation hiver-printemps 2017 sera lancée. Le public pourra assister au vernissage de l’exposition «Someting Sauvage» des artistes Ariel Barrios Humaran, Bill Bouchard et Michel Rivest.

La Culture en bouchées est une occasion de goûter des produits et des recettes des producteurs et des restaurateurs locaux, de rencontrer des gens dans une ambiance chaleureuse et de découvrir la nouvelle exposition du Café du BeauLieu.

Huile et acrylique sous les doigts d’Ariel Barrios Humaran dessinent d’autres contours qui trahissent l’origine de leur créateur: Cuba. Soleil, espoir et joie ressortent de ses expérimentations effervescentes qui nous enveloppent de réconfort. Les œuvres de Bill Bouchard permettent aux animaux totémiques de réintégrer nos espaces communautaires et de réanimer les souvenirs enfouis dans notre inconscient. Encre, aquarelle et acrylique sont les trois médiums de prédilection de Michel Rivest. Ses œuvres abstraites révèlent l’introspection, comme une ode à la vie. L’exposition «Someting Sauvage» sera accessible aux visiteurs et visiteuses jusqu’au 30 mars 2017.