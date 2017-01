110 M$ pour soutenir les festivals et événements du Québec

Le gouvernement du Québec a augmenté à 110 M$ le soutien financier accordé aux festivals et événements pour les cinq prochaines années afin de soutenir l’économie et le rayonnement de toutes les régions du Québec.

Le gouvernement a également revu la façon de distribuer cette aide allouée dans le volet d’aide financière aux festivals et aux évènements touristiques dans le cadre du Programme de développement de l’industrie touristique pour en maximiser les retombées économiques.

Au Bas-Saint-Laurent, quatre évènements ont pu bénéficier de ce programme, soit : les Cartonsfolies à Témiscouata-sur-le-Lac, le Festi Jazz International de Rimouski, les Grandes Fêtes du Saint-Laurent à Rimouski et Noël chez nous à Rivière-du-Loup.

« En plus des retombées économiques considérables qu’ils génèrent au Québec et du rayonnement qu’ils procurent à notre destination, les festivals et événements favorisent le maintien et la création de nombreux emplois dans l’ensemble des régions, une priorité chère à notre gouvernement », a conclu la ministre Boulet.

La bonification du programme permettra de financer de nouveaux festivals et événements n’étant pas soutenus par le programme, d’assurer le financement des événements selon leur performance, de soutenir le potentiel de croissance des événements majeurs, de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du produit, soit par l’ajout d’un aspect spécifique à la programmation, soit par une innovation particulière.