Projection du film «Un homme de parole» le 23 janvier

La Société d’action nationale de Rivière-du-Loup offrira gratuitement la projection du documentaire «Un homme de parole» portant sur la vie de Michel Chartrand, le 23 janvier à 19 h 30 à la microbrasserie Aux Fous Brassant.

À la suite de la projection, les intéressés seront invités à discuter du documentaire et des enjeux qui ont toujours une portée dans notre société. Décédé à l'âge de 93 ans, l'homme qui a consacré sa vie à la justice sociale et à l'action syndicale se révèle dans un documentaire qui trace un portrait sur cinquante ans de sa vie et de son implication sociale.