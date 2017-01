Les élèves du Collège Notre-Dame en spectacle

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup présentera son spectacle annuel de variétés le 27 janvier à 19 h au Centre culturel Berger. L’évènement mettra en vedette les élèves de ses options artistiques en musique, danse, théâtre et humour.

Ce spectacle accueillera une artiste invitée, soit la jeune Megan Jobin de Québec, lauréate du prix «Coup de cœur du Collège» et gagnante dans la catégorie Interprète 13-17 ans lors du 17e Tremplin de Dégelis. Elle a participé à l’émission La Voix junior dans l’équipe de Marie-Mai.

Le spectacle réservera également quelques surprises aux amateurs de danse. Marie-Anne Rochon, double championne canadienne de Lindy Hop et membre de la troupe SAF Squad, se produira sur scène avec Benjamin Ricard, professeur de danse au Collège, double champion du monde de Swing acrobatique et chorégraphe. Benjamin Ricard s’exécutera également en compagnie de membres de sa troupe Port-O-Swing de Québec.

Les billets sont disponibles à la réception du Collège Notre-Dame et auprès des élèves des options artistiques du Collège. Ils seront aussi en vente au Centre culturel Berger le soir de la représentation. Le droit d’entrée est fixé à 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants. On peut obtenir plus de renseignements en appelant au 418 862-8257.