Jour de tournage pour la Voie Musicale de l’école Joly

C’est le lundi 16 janvier que l’enseignante Sophie Jalbert et les élèves de la Voie Musicale ont accueilli une équipe de tournage de la Fabrique Culturelle de Télé-Québec à l’école Joly.

Le réalisateur Guillaume Lévesque a passé une bonne partie de la journée avec l’enseignante et ses élèves. «Ils nous ont filmés en pratique, puis dans l’après-midi, ils nous ont filmés alors que nous interprétions la pièce El Ruquet Valent et par la suite, ils nous ont interviewés. Ils ont filmé plus de trois heures pour une capsule de trois minutes, nous avons bien hâte de voir le résultat», raconte Marianne Drouin, élève de sixième année.

Rappelons que le projet de la Voie Musicale a remporté un prix Essor, soit le prix national Télé-Québec, en décembre dernier. En plus des 1 500 $, le lauréat avait droit à une capsule vidéo qui sera ultimement diffusée sur les différentes plateformes de Télé-Québec.

VOIE MUSICALE

La Voie Musicale de l’école Joly a été mis sur pied par l’enseignante Sophie Jalbert. Outre le prix Essor, en mars dernier, les 12 élèves qui formait l’ensemble «Guit 72» avaient rejoint sur les planches du Centre culturel Berger le groupe «Collectif9». La Voie Musicale a aussi remporté une médaille d’argent au Festival concours de musique de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent, la première place du volet primaire troisième cycle ainsi que le coup de cœur du public au niveau de la Commission scolaire au concours OsEntreprendre.

Sur la photo, on reconnait : Le caméraman Bruno Leblond et le réalisateur Guillaume Lévesque ainsi que les élèves (par ordre alphabétique) Malorie Aubut, Charlie-Ann Beauvais, Roxanne Bouchard,Wendy Bouchard-Dion, Alexia Chenel, Victor Cloutier, Héloïse De la Sablonnière, Kim Després, Marianne Drouin, Laurence Dubé, Alexis Mayer, Maïka Michaud, Olivier Morency, Amély Thériault, Élisa-Maude Tremblay, Dylan Viel-Deschamps et l’enseignante Sophie Jalbert.