Les projections Cinédit débutent 2017 en force

Les projections Cinédit présentent le documentaire «Chez les géants» au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup le 16 janvier à 19 h 30.

Ce long-métrage documentaire d’Aude Leroux-Lévesque et Jonathan Rist s'est mérité au cours de la dernière année le prix remis aux meilleurs cinéastes émergents au festival Hot Docs de Toronto, et le prix du Meilleur documentaire canadien au Vancouver International Film Festival (VIFF).

Chez les géants plonge dans l’imaginaire de Paulusie, un jeune Inuit confronté aux difficultés et aux responsabilités de l’âge adulte. Ses pensées, ses rêves et ses croyances offrent une incursion privilégiée dans son intimité, où cohabitent légendes fantastiques et dures réalités. L’histoire de l’adolescent naïf et charismatique se transforme rapidement en combat d’un jeune homme aux prises avec la culpabilité d’avoir commis une grave erreur.

Les deux réalisateurs donneront une classe de maître en visioconférence gratuite le lendemain, le 17 janvier, à 11 h, au local G-0011 du Cégep de Rivière-du-Loup.