Un Festival du film, signé Anne Émond

Pour le 5e anniversaire de l’évènement Vues dans la tête de…, la réalisatrice Anne Émond, originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, présentera ses coups de cœur à la Maison de la culture et au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup, du 9 au 12 février prochain.

Les organisateurs ont retenu sa candidature puisqu’elle lancera sous peu son film biographique Nelly, à propos de Nelly Arcand à la mi-janvier. Mme Émond a également profité de l’occasion pour inviter les réalisateurs Podz et Philippe Lesage, le producteur Richard Brouillette, le monteur Mathieu Bouchard-Malo, l’actrice Mylène Mackay et la journaliste Manon Dumais.

L’un des films préférés de 2016 de cette réalisatrice sera par ailleurs projeté lors du Festival. Il s’agit de «Les démons», de Philippe Lesage. «C’est un film juste, éclaté et libre, mais en même temps décalé. Il n’a pas été projeté longtemps au Québec, et il mérite selon moi d’être vu», a expliqué Anne Émond.

Le 9 février, une rétrospective des oeuvres de cette dernière sera projetée à la Maison de la culture à partir de 19 h 30, soit «Les êtres chers», tourné en partie à Notre-Dame-du-Portage, Cacouna, et L’Isle-Verte et «Nuit #1», créé en 2011.

FESTIVAL DU FILM

L’aventure de Vues dans la tête de… a commencé en 2011, inspirée de la mission de l’École des métiers du cinéma au Cégep de Rivière-du-Loup. «On observait la création de nombreux évènements de cinéma, et on en voulait un particulier à Rivière-du-Loup. On donne carte blanche à un artiste à chaque année, et ce dernier nous partage ce qu’il voit dans sa tête», explique André Gobeil, membre du comité organisateur du Festival.

De plus, les volets de concours de court-métrages, et du concours Villes et villages en images sont également de retour cette année. Des formations pour la clientèle scolaire et le grand public seront données, du 9 au 12 février.

La programmation complète du 5e Festival du film de Rivière-du-Loup est disponible au www.vuesrdl.com. Les macarons pour prendre part à l’évènement sont disponibles au Musée du Bas-Saint-Laurent et au cinéma Princesse.