Saint-Clément en humour avec Alexandre Bisaillon et Dave Morgan

Le comité des loisirs de la municipalité, présente Saint-Clément en humour 2017 au centre des loisirs le 28 janvier à 20 h. Les humoristes invités sont Alexandre Bisaillon et Dave Morgan.

Gradué en 2012, Alexandre « Biz » Bisaillon n’a pas pris de temps pour s’imposer parmi les humoristes de sa génération. Il n’avait que 19 ans lorsqu’il a été admis à l’École nationale de l’humour, ce qui fait de lui l’un des plus jeunes gradué de cette institution. Un an après sa sortie de l’école, nous pouvions déjà le voir aux Soirées Juste pour rire (MAtv) et au Grand Rire Comédie Club (Canal D), et ce tant sur scène qu’à la télévision.

Natif de Joliette, Dave Morgan n'a pas fréquenté l'école de l'humour. Il a plutôt collaboré avec quelques humoristes afin de développer son talent. À la télévision, on a pu le voir à Juste pour rire en direct ainsi qu’à Testé sur des humains à TVA, ainsi qu’à l’émission En mode Salvail sur les ondes de V.

Pour plus d’informations : 418-963-1607#4 ou par courriel loisirstclement@gmail.com.