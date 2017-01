Les îles du Bas-Saint-Laurent en ondes aux États-Unis

Les résidants du sud de la Floride pourront admirer les îles du Bas-Saint-Laurent dans toute leur splendeur. La station «Télé-Floride» diffusera les 12 émissions de la série «Îles-aux-trésors», réalisée par Marc Larouche et produite par son entreprise, «La Boite à Marc».

«C'est une première percée pour moi aux États-Unis. Je suis très fier», confie Marc Larouche. Initialement diffusée à MAtv Bas-Saint-Laurent, «Iles-aux-Trésors» a été présentée partout au Québec. Christian Faucher, un ami du communicateur, animateur à «Télé-Floride», a parlé de la série au fondateur de la chaine. Il a visionné le premier épisode et a reconnu ses grandes qualités.

«Îles-aux-Trésors est très bien faite et mérite une large diffusion», commente le fondateur, Dominique Delbast. «Le Saint-Laurent et ses îles constituent un pôle pour beaucoup de nos téléspectateurs qui les fréquentent en été et seront heureux de découvrir ou redécouvrir les attraits de ce grand fleuve».

Télé-Floride est la première télévision francophone de la Floride. Elle a été instaurée pour desservir les populations francophones qui y résident temporairement ou en permanence, dont le 1,3 million de Québécois ainsi que les Français, Belges et Suisses.

«îles aux trésors» est animée par Michel Harvey. Jean-David Viel présente des faits historiques, Mireille Poulin y parle des oiseaux tandis que Karine Lebel et Marc Larouche y tiennent une chronique touristique. Les îles du Pot à l'Eau-de-vie, aux Lièvres, des Pèlerins, l'île Verte, l'île aux pommes et l'île aux Basques, y sont magnifiquement présentées grâce aux superbes images de Gabriel Gagnon-Lussier.

La diffusion aux États-Unis débute en janvier. Îles-aux-Trésors sera présentée sur Télé-Floride les lundis à 10h, en rediffusion le samedi entre les émissions «Découverte» et «Ricardo».