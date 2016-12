C’est Noël en ville le 29 décembre à Trois-Pistoles

Le 29 décembre à la Forge à Bérubé, Trois-Pistoles vivra un gros rassemblement musical du temps des fêtes lors de l’événement Noël en ville. Pour l’occasion, le groupe de six musiciens pistolois Mister Cover et la Vinyle Mafia offrira une performance endiablée.

La formation Mister Cover et la Vinyle Mafia est composée de Steve Deschênes à la basse, d’Yvan Gagnon à la batterie, de Fred Lagacé à la guitare, de Nicholas Moroz au clavier et à la trompette, de Fabien Rioux à la voix et d’Alexandre Talbot à la guitare. Mister Cover et la Vinyle Mafia se veut un grand ensemble musical libre et déjanté qui propose des tubes de rock, de blues et de funk, soigneusement sélectionnés.

Des billets sont présentement en vente au Café Grains de folie. Les portes ouvriront à 21 h et le spectacle débutera à 22 h.