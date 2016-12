Vues dans la tête d’Anne Émond

La réalisatrice originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, Anne Émond, sera la porte-parole du 5e Festival Vues dans la tête de…, présenté par Sparages, qui se déroulera du 9 au 12 février 2017, à Rivière-du-Loup.

En 2011, Anne Émond a réalisé son premier long métrage, Nuit #1. Il a été présenté dans plus de 25 festivals internationaux, dont ceux de Busan, Rotterdam, Taipei et le TIFF. Le film a remporté plusieurs prix et mentions, dont le prix du meilleur premier long métrage canadien au gala des Génie 2012. Il sera présenté à Rivière-du-Loup le 9 février, lors de la soirée de lancement du Festival. «Les Êtres chers», son 2e long métrage de fiction, tourné à Cacouna, Rivière-du-Loup et Notre-Dame-du-Portage a été bien accueilli et remarqué. À l’occasion de Vues 2017, son tout nouveau film, «Nelly», librement adapté de la vie et de l’œuvre de l’écrivaine québécoise Nelly Arcan, sera diffusé. La sortie en salle québécoise est prévue le 20 janvier 2017.

Vues dans la tête est un festival à dimension humaine favorisant l’échange avec l’ensemble des invités du milieu cinématographique québécois lors des projections, des classes de maitre, de la table-ronde et des discussions d’après-film. Le Cinéma Princesse et la Maison de la culture seront les principaux hôtes de l’évènement encore cette année.

Le macaron de l’évènement est en vente au prix de 32,50 $. Ce droit d’entrée donne accès à l’ensemble des activités de la programmation officielle. Pour plus d’information : www.vuesrdl.com.