Les coups de coeur du Centre des dirigeants d'entreprise

Le Centre des dirigeants d’entreprise de la région de Rivière-du-Loup tenait le 14 juin dernier son souper de fin d’année clôturant la saison 2017-2018 de ce regroupement de gens d’affaires. Pour l’occasion, trois prix ont été remis et la présidente sortante, Christiane Plamondon a eu droit au traditionnel bien-cuit.

C’est à l’Auberge de la pointe que s’étaient donné rendez-vous les convives, réunis autour d’un repas préparé par le chef Martin Matte pour connaitre les récipiendaires des trois prix. La soirée a été animée par Karine Malenfant directrice de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et Jean-François Dumais de Servlinks.

C'est Patrick Couturier, pour Pat BBQ qui a mis la main sur le coup de coeur catégorie Entreprise de 25 employés et moins. Une année faste pour l'entrepreneur dont les épices et les sauces BBQ ont conquis les amateurs de grillades et les juges de nombreux concours BBQ.

Éric Fraser, de Les Électriciens Desjardins, a été remporté le prix Entrepreneur Coup de coeur 26 employés et plus. Dans la catégorie Entreprise gouvernementale et organisme, le coup de coeur été décerné à la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Lors du bien-cuit de la présidente sortant, la présence d'Éric-Michel Hallé de l'École d'Entrepreneurship de Beauce n'est pas passée inaperçue. Bravo à ces dirigeants d’entreprise qui ont été honorés suite à un vote des membres du CDE.