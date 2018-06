Nouvelle convention collective avantageuse à la scierie du Groupe Lebel à Dégelis

Alors qu'ils étaient réunis en assemblée syndicale le 8 juin, les employés syndiqués de la scierie du Groupe Lebel à Dégelis et membres de la section locale 299 du syndicat Unifor ont ratifié une entente de principe dans une proportion de 71 %.

«Ces membres nouvellement syndiqués vont ainsi bénéficier de bonnes améliorations de leurs conditions de travail pour les prochaines années tout en consolidant leur emploi avec des investissements qui seront faits dans la scierie. L'usine de Dégelis est le septième établissement où nous représentons des travailleurs de cet employeur. Nous sommes fiers qu'ils aient joint la grande famille d'Unifor», a commenté le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

Les employés de la production auront donc droit à des augmentations salariales de 0,60 $ (ce qui représente entre 2,8 et 3,0 pour cent selon le salaire), le tout rétroactivement au 1er janvier 2018 et de 1,50 $ (6,6 pour cent pour le plus haut salaire) pour la maintenance. Les syndiqués auront droit à 2 % les deux années suivantes; 2,25 % la dernière et 2,25 % pour l'année supplémentaire conditionnelle.

Unifor représente 90 membres à la scierie de Dégelis.