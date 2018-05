Les gagnants du gala des Chrysalides sont dévoilés

Plus de 160 personnes se sont rassemblées à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup à l’occasion du 25e gala des Chrysalides Desjardins sous le thème «Propulsé par le temps» pour souligner et célébrer le travail des jeunes entrepreneurs de la région.

L’animation de cette soirée, organisée par la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, a été confiée à Annabelle Dumais et Caroline Dubé. Elles ont été appuyées par d’anciens présidents de la Jeune Chambre soit Donald Savard, Mario Landry, Hugo Dubé, Germain Dupuis et Karine Malenfant.

LES GAGNANTS

Catherine Dubé-Fortin de la Bette à Cath est la récipiendaire du prix Nouvelle entreprise présenté par le Centre local de développement (CLD) de la région de Rivière-du-Loup. Le prix Innovation, présenté par Premier Tech, a été remis à Jonathan Roy de la Distillerie Fils du Roy. Finalement, Marie-Pier Gendron a reçu le prix Achat / Relève / Intégration pour l’achat du Sentier Fleuri remis par Coté Ouellet Thivierge, notaires et services juridiques. En plus d’un Chrysalide, les gagnants ont remporté plus de 3 500 $ en certificats-cadeaux dans les diverses entreprises de la région.

Le Fonds d’investissement jeunesse de Rivière-du-Loup a remis une bourse de 3 000 $ à Marie-Ève D’Amours de Chéné-Sasseville. Cette bourse vise à souligner le sens de l'entrepreneuriat, le leadership et les performances des jeunes entrepreneurs ayant le vent dans les voiles.

Le public présent lors de la soirée a élu Kévin Beaulé à titre de Personnalité jeunesse. Le Prix Guillaume-Pigeon a été remis par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup et Sarah Pigeon, fille de feu Guillaume Pigeon.

De plus, la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, en collaboration avec CIEL-FM et CIBM 107, a profité de l’occasion pour introniser Sylvie Cyr, l’une des investigatrices des Chrysalides, au Club des Membres bâtisseurs de son organisme.

Le public a choisi son entreprise coup de cœur parmi les gagnants d’un Chrysalide des vingt-quatre dernières années. Il s’agit de Bouffe Animaux RDL, qui a reçu le prix Coup de cœur Desjardins.